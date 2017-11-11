На фоне многочисленных разоблачений, связанных с сексуальным поведением знаменитостей, неожиданно заиграл новыми красками скандал, связанный с докладом Кристофера Стила, бывшего британского разведчика, накопавшего компромат на Дональда Трампа. Стали известны детали показаний Кита Шиллера, бывшего охранника миллиардера, на закрытых слушаниях в конгрессе.

Показания касались периода 2013 года, когда Трамп организовывал в Москве конкурс «Мисс Вселенная». По словам телохранителя, один из российских организаторов конкурса сказал ему, что есть предложение прислать в номер Дональда Трампа в отеле Ritz-Carlton пять девушек. Шиллер сказал собеседнику, что они таким не занимаются, а когда рассказал о таком предложении своему боссу, тот повеселился услышанному. Спустя какое-то время Трамп остался в номере один, и Кит Шиллер говорит, что не знает, что произошло дальше. Но по его мнению обвинения, имеющиеся в досье Стила, будто Трамп принимал в номере проституток и развлекался с ними нетрадиционными способами, полная чушь, поскольку он заранее говорил с миллиардером о возможной прослушке номеров и наличии в них видеокамер.

Человеком, который предлагал Трампу «хорошо отдохнуть», считают американские СМИ, был бизнесмен Араз Агаларов, тогдашний партнер американца в организации конкурса красоты. Интересно, что именно Агаларов организовал скандальную встречу команды Трампа, состоявшей из его сына Дональда Трампа-младшего, зятя Джареда Кушнера и главы избирательной кампании Пола Манафорта в начале июня 2016 года с российской юристкой Натальей Весельницкой, где якобы американцам должны были предложить компромат на Хиллари Клинтон.

Таким образом, имело ли место распутное поведение тогда еще будущего президента, большой вопрос, и ответ на него в этом случае, скорее всего, нет. Но что такой «вербовочный подход» в Москве к нему делали, уже факт. Как и факт то, что после этого Трамп не порвал отношения с Агаларовым, чем российский бизнесмен пытался воспользоваться три года спустя, опять же, похоже, в интересах кремлевского руководства и российских спецслужб. Тема возможного морально небезупречного поведения в 2013 году нынешнего президента-республиканца неожиданно срезонировала с другим скандалом в республиканских рядах. 12 декабря в Алабаме будут выбирать сенатора от этого штата на место, освободившееся после ухода в кресло генерального прокурора Джеймса Сешнса. Кандидатом от республиканцев тут идет Рой Мур, бывший верховный судья штата. И вот Washington Post публикует признания женщины, в отношении Мур в 1979 году, когда ему было 32 года, совершал развратные действия.

Лей Корфман тогда было лишь 14 лет. Характерно, что Корфман голосовала за Трампа, но выдвижение Мура ее потрясло, и она решила рассказать правду. Газетчики нашли еще трех женщин, пострадавших от приставаний Мура, когда они были в юном возрасте. От кандидата в губернаторы требуют, чтобы он снял кандидатуру, но Мур отказывается. Часть республиканцев считает, что это все козни демократов. Сам обвиняемый является рьяным республиканцем, крайне набожным. В одном из старых интервью он, например, говорил: «Почему наши дети растут такими, какие они есть? Потому что мы потеряли самую важную вещь: моральные ценности... Каждая организация принадлежит Богу: правительство — Божья территория, церковь — Божья территория, семья — тоже Божья территория. Всё это — разные юрисдикции, но над всеми ними знаете кто? Да, Бог».

Если обвинения будут доказаны, политику грозит десять лет тюрьмы, а Республиканской партии огромное пятно на репутации, с которой постоянные и все новые проблемы.