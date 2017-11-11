Через несколько дней президент Турции Эрдоган посетит Россию. Как сообщает администрация главы турецкого государства, он прилетит в Сочи, где должна состояться его встреча с президентом России Владимиром Путины. Одной из тем переговоров, пообещал турецкий президент, станет карабахская проблема.

Так полагает и российский политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перинджиев, отметившей в беседе с haqqin.az, что пути урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха и оккупированных Арменией семи районов обязательно будут рассмотрены на саммите глав двух государств.

«Однако в отношениях между официальными Москвой и Анкарой существуют и другие важные проблемы, которые требуют для обоих государств активного обсуждения и принятия совместного решения.

Во-первых, это возможность создания государства Курдистан на Ближнем Востоке. Речь пока идет о событиях в Ираке, но курдский вопрос серьезно влияет на российско-турецкие отношения, прежде всего в сфере урегулирования межсирийского конфликта.

Во-вторых, это продолжение строительства газопровода «Турецкий поток» и дальнейшее его использование в интересах двух государств. Будут обсуждены и другие вопросы экономического сотрудничества и партнерства, включая и такие, как снятие различных ограничений и санкций.

В-третьих, на встрече Путина и Эрдогана будет рассматриваться дальнейшая активизация военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой. Прежде всего продажа Россией Турции ЗРК С–400», - отметил политолог.

Что же касается решения проблемы урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, то Перенджиев считает, что возможно, высокие договаривающиеся стороны определят возможные сценарии решения карабахской проблемы путем воздействия на конфликтующие стороны: России - на Армению, Турции - на Азербайджан. Речь, конечно, будет идти исключительно о дипломатическом методе убеждения официальных Баку и Еревана.

Свое мнение у политолога и о вовлечения Азербайджана в путинские союзы. Он не сомневается, что Москва хотела бы взаимодействовать с Баку, Анкарой и Ереваном в рамках какого-нибудь крупного межрегионального института.

«Но речь не идет о ЕАЭС или ОДКБ. Наиболее эффективным подобное сотрудничество может получиться, и, по сути, оно уже происходит, учитывая участие Азербайджана, Турции и Армении в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве партнеров по диалогу. Возможно, что в рамках ШОС и есть возможность разрешения территориального конфликта между Азербайджаном и Арменией путем участия официальных Баку и Еревана в глобальных экономических проектах, которые финансируются Китаем», - отметил Перенджиев.

В то же время он не уверен, что включение Азербайджана в ОДКБ полностью отвечает интересам России. Официальная Москва, осуществляя полномасштабное военно-техническое сотрудничество с официальным Баку, получает весьма хорошую прибыль, ведь Азербайджан выплачивает России полную стоимость поставляемой военной техники, причем всегда вовремя. То есть Азербайджан для РФ – надежный платежеспособный партнер. Однако далеко не факт, что подобное условие было бы сохранено, если бы Азербайджан вдруг вступил в ОДКБ и даже ЕАЭС.

«Правила взаимоотношений могли бы измениться. То есть официальная Москва приобрела бы политические дивиденды, но в ущерб экономическим. Таковы правила геоэкономики (не путать с геополитикой!)», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем политолог уверен, что Путину, как и всей России, прежде всего нужен мир на Кавказе. Кроме этого, Москва заинтересована, чтобы все южнокавказские республики были дружественными по отношению к РФ или, в крайнем случае, чтобы с их территории не исходили угрозы для нее и ее граждан – военная, террористическая, диверсионная, информационная и др.

«Тем не менее мой прогноз таков: конфликт вокруг Нагорного Карабаха будет оставаться во временном и историческом плане довольно-таки затяжным. Его нельзя решить без улучшения отношений между официальными Баку и Ереваном. А отношения между двумя соседними южнокавказскими странами невозможно решить без улучшения отношений между азербайджанским и армянским народами. Когда все примут формулу: улучшение отношений между двумя народами плюс улучшение между государствами плюс разрешение территориального спора, тогда и проблема сдвинется с мертвой точки. На мой взгляд, другого пути нет!», - резюмировал политолог.