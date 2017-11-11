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В Южной Корее арестовали экс-министра обороны

 

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин арестован по подозрению в использовании подразделения кибербезопасности для подрыва репутации оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Рёнхап".

Ордер на арест был выдан Центральным окружным судом Сеула. Ким Гван Чжин, как считает следствие, во время своего пребывания на посту министра обороны использовал подразделение по кибербезопасности для того, чтобы манипулировать общественным мнением в пользу консерваторов, которые в ту пору находились у власти. Ким возглавлял военное ведомство в продолжение трех с половиной лет начиная с 2010 года.

Кроме того, Ким Гван Чжина подозревают в том, что в ходе расширения состава данного подразделения он намеренно отказался от зачисления туда кандидатов из провинций, где традиционно сильно влияние оппозиции.

Все эти действия, если обвинение будет доказано, подпадают под статью закона о нарушении закона об армии, который запрещает военным участие в политической деятельности. В то же время у прокуратуры имеются основания предполагать, что следствие в итоге выйдет на фигуру бывшего президента Ли Мен Бака, подотчетным которому был министр обороны.

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