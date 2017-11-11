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В столице Йемена разбомбили здание минобороны

 

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла два авиаудара по министерству обороны в столице Йемена Сане: имеются пострадавшие, сообщил источник РИА Новости.

По словам источника, в результате авиаударов десять человек пострадали, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Кроме того, были разрушены семь жилых домов и осуществлена эвакуация местных жителей.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте на одной стороне участвуют хуситы из движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, на другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силам. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную часть территории страны, негласную поддержку оказывает Иран.

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