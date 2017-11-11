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Ресторан Zərif наградил победителей конкурса «Этюды Ичери шехер» - ФОТО фото

 

Ичери шехер во все времена был источником вдохновения у творческих людей, которые находили особо притягательными и одухотворенными извивы лабиринта крепостных улочек - хранильниц  тайн далекой истории.

Однако каждый художник, который пытается изобразить Старый город, делает это сугубо в своей, индивидуальной манере, вследствие чего и невозможным делается наличие двух идентичных картин на одинаковые сюжеты.

Недавно ресторан Zərif при поддержке Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и студии изобразительного искусства Али Шамси объявил о конкурсе «Этюды Ичери шехер».

Все желающие участвовать в конкурсе могли выслать на электронный адрес организаторов фотографии своих работ, выполненных в масляной, акварельной и акриловой технике, которые бы передавали авторское видение красот Старого города. По завершении принятия заявок наиболее интересные работы были продемонстрированы на выставке, которая состоялась в ресторане Zərif.

По словам администрации данного заведения, учитывая, что обычно рестораны запрашивают за проведение выставок определенную сумму, которой зачастую не располагают молодые художники, инициатива проведения конкурса преследовала цель поддержать талантливых людей искусства и предоставить им возможность выставить свои работы перед публикой совершенно бесплатно.

Более того, для победителей были предусмотрены денежные призы, чтобы мотивировать их на дальнейшее развитие и помочь в приобретении красок, холстов, мольбертов и прочих материалов, необходимых художнику. Таким образом участники, занявшие первые три места – Эльчин, Оксана и Зохраб – заработали соответственно по 1500, 1000 и 500 AZN.

Отметим, что ресторан Zərif - относительно новое заведение, где жители и гости нашей столицы могут отведать блюда азербайджанской кухни, которая отличается большим многообразием. Здесь работают повара, которые знают свое дело и относятся к нему с любовью. Также в ресторане можно попробовать вкусный хлеб, приготовленный по эксклюзивному рецепту здешнего пекаря.

На первом этаже ресторана расположена зона фаст-фуда, на втором – банкетный зал, а на крыше – lounge-терраса, откуда открывается изумительный вид на город и где в летнее время можно насладиться приятной погодой. Также здесь имеется зимняя терраса, где в снежные дни можно усесться за столик, укрывшись пледом, и наблюдать за тем, как хлопья снега волшебным образом застилают Старый Баку, попивая при этом горячий чай.

Что касается местоположения, то ресторан Zərif находится в центре Ичери шехер, напротив дома знаменитого азербайджанского художника Али Шамси, по адресу: Кичик Гала, 88. Для резервирования столиков необходимо позвонить по номеру: +99450 707 00 50, после чего можно будет насладиться уютом и атмосферой этого ресторана.

 

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