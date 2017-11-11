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Премьер Японии упал в песчаную ловушку видео

 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ оконфузился во время партии в гольф против президента США Дональда Трампа, упав в так называемый бункер — специальную песчаную ловушку для стеснения действий игроков. Видеозапись с моментом этого адения опубликовал на своей странице в "Твиттере" телеканал ABC News.

Как сообщает СМИ, пущенный Абэ мяч упал в бункер, и премьер потратил немало времени на то, чтобы выбить его оттуда. Когда же ему это, наконец, удалось, окрылённый успехом политик выскочил из ямы, но, однако, лишь для того, чтобы, поскользнувшись на траве, кубарем скатиться в неё обратно.

Любопытно, что момент с падением Синдзо Абэ остался незамеченным самим Трампом: глава Белого дома как раз в этот момент повернулся к нему спиной.

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