Подписаться на уведомления
 

Минобороны России опровергает факт нападения на военных

 

На российских военных в сирийской провинции Латакия не было нападения, сообщил РИА Новости представитель авиабазы Хмеймим.

«Никаких "нападений" на российских военнослужащих или на транспортные автоколонны в провинции Латакия не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 11 ноября сообщалось, что боевики группировки «Тахрир аш-Шам» будто бы подорвали колонну российских военных недалеко от авиабазы. Как передавал Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, при атаке якобы пострадали и погибли российские и сирийские военные.

По данным Al-Masdar News, в Латакии действительно произошел взрыв, но его причиной стал случайный сброс российским самолетом топливного бака перед посадкой на аэродром Хмеймима. Издание тогда же уточнило, что в результате ЧП никто не пострадал.

365 просмотров


Старости
В России уничтожают карты «НКР»
В России уничтожают карты «НКР» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 16° / 11°
12 Ноя 15° / 9°
13 Ноя 16° / 12°
14 Ноя 17° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

В Украине заговорили о возвращении смертной казни
Филиппинцы устроили протесты против визита Трампа
Минобороны России опровергает факт нападения на военных
Премьер Японии упал в песчаную ловушку видео
В частном доме в Апшероне сгорел человек
Ресторан Zərif наградил победителей конкурса «Этюды Ичери шехер» - ФОТО фото
В каталонском кризисе нашли российский след
В столице Йемена разбомбили здание минобороны
В Южной Корее арестовали экс-министра обороны
Перестрелка в Стамбуле есть жертвы
Эрдоган и Путин обсудят возвращение 7 районов Азербайджану Александр Перенджиев комментирует для haqqin.az
Трампа в Москве угощали сексом американские СМИ подняли скандал
Прокуратура настаивает на аресте Авакова эксклюзив
SOCAR уходит из Канады оперативно
Эрдоган только за один жесткий ислам
Барзани призвал Ирак к переговорам
Перестрелка в Стамбуле: есть погибшие и раненые
Экс-советника Трампа подозревают в организации похищения Гюлена
МЧС о пожаре в бакинской высотке
ВВС: Иран строит военную базу в Сирии
Меланья Трамп: "Для меня честь - быть первой леди"
Дело министра-азербайджанца направлено в суд
Еще один пожар в Баку Фото
Российских хакеров обвинили во вмешательстве в каталонский кризис
Российский миллиардер улетит на Сатурн
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться