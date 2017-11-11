Минобороны России опровергает факт нападения на военных

На российских военных в сирийской провинции Латакия не было нападения, сообщил РИА Новости представитель авиабазы Хмеймим.

«Никаких "нападений" на российских военнослужащих или на транспортные автоколонны в провинции Латакия не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 11 ноября сообщалось, что боевики группировки «Тахрир аш-Шам» будто бы подорвали колонну российских военных недалеко от авиабазы. Как передавал Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, при атаке якобы пострадали и погибли российские и сирийские военные.

По данным Al-Masdar News, в Латакии действительно произошел взрыв, но его причиной стал случайный сброс российским самолетом топливного бака перед посадкой на аэродром Хмеймима. Издание тогда же уточнило, что в результате ЧП никто не пострадал.