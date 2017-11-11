Филиппинцы устроили протесты против визита Трампа

Филиппинские активисты протестуют против визита в страну президента США Дональда Трампа, который планирует принять участие в саммите АСЕАН.

По информации местных СМИ, в пятницу около 350 человек попытались пройти маршем к посольству США в Маниле, но были остановлены полицией.

13 ноября протестующие намереваются сжечь чучело Трампа, а также провести манифестацию возле посольства США и Международного конференц-центра, где будут проходить главные мероприятия саммита.

Ранее жители столицы Южной Кореи, Сеула, уже выходили на улицы, протестуя против приезда в страну Трампа.