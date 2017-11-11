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В Украине заговорили о возвращении смертной казни

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что граждан, действующих в пользу России, необходимо расстреливать. Об этом сообщает «Страна».

«Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет. Когда расстреливать? Это обсудим отдельно», — сказал он.

По его словам, тех из подобных злоумышленников, кто не будет казнен, станут отправлять в тюрьмы.

Смертная казнь была полностью отменена на Украине в 2003 году. Отказ от высшей меры наказания был одним из условий вхождения страны в Совет Европы и ее вступления в ЕС.

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В Украине заговорили о возвращении смертной казни
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