В Украине заговорили о возвращении смертной казни

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что граждан, действующих в пользу России, необходимо расстреливать. Об этом сообщает «Страна».

«Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет. Когда расстреливать? Это обсудим отдельно», — сказал он.

По его словам, тех из подобных злоумышленников, кто не будет казнен, станут отправлять в тюрьмы.

Смертная казнь была полностью отменена на Украине в 2003 году. Отказ от высшей меры наказания был одним из условий вхождения страны в Совет Европы и ее вступления в ЕС.