Бакинское транспортное агентство подготовило пакет предложений по снижению транспортной нагрузки на двух проспектах Баку.

При анализе функционирования двусторонней четырехполосной дороги, объединяющей улицы Фазаила Байрамова и Юсифа Сафарова, были выявлены определенные недостатки.

Так, было выяснено, что жильцы домов, расположенных в восточной части улицы Фазаила Байрамова, при выезде в центр города не могут использовать новую дорогу для выхода на улицу Юсифа Сафарова.

По этой причине они вынуждены использовать проспекты Бабека и Ходжалы, что в часы пик существенно увеличивает транспортную нагрузку на эти проспекты.

Согласно плану, подготовленному специалистами Бакинского транспортного агентства, предлагается организовать место разворота, расположив его перед пересечением улицы Фазаила Байрамова и проспекта Бабека.

Реализация этого предложения позволит обеспечить удобный выход на улицу Юсифа Сафарова для жителей домов, расположенных в восточной части улицы Фазаила Байрамова, повысит функциональность новой дороги, а также снизит транспортную нагрузку на проспектах Бабека и Ходжалы, а также на улице Афияддина Джалилова.

Данное предложения направлено на рассмотрение в Комиссию по безопасности дорожного движения при Кабинете министров республики.