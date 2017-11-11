Подписаться на уведомления
 

Простое решение сложной транспортной задачи в Баку видео

Автор: Отдел информации 

Бакинское транспортное агентство подготовило пакет предложений по снижению транспортной нагрузки на двух проспектах Баку.

При анализе функционирования двусторонней четырехполосной дороги, объединяющей улицы Фазаила Байрамова и Юсифа Сафарова, были выявлены определенные недостатки.

Так, было выяснено, что жильцы домов, расположенных в восточной части улицы Фазаила Байрамова, при выезде в центр города не могут использовать новую дорогу для выхода на улицу Юсифа Сафарова.

По этой причине они вынуждены использовать проспекты Бабека и Ходжалы, что в часы пик существенно увеличивает транспортную нагрузку на эти проспекты.

Согласно плану, подготовленному специалистами Бакинского транспортного агентства, предлагается организовать место разворота, расположив его перед пересечением улицы Фазаила Байрамова и проспекта Бабека.

Реализация этого предложения позволит обеспечить удобный выход на улицу Юсифа Сафарова для жителей домов, расположенных в восточной части улицы Фазаила Байрамова, повысит функциональность новой дороги, а также снизит транспортную нагрузку на проспектах Бабека и Ходжалы, а также на улице Афияддина Джалилова.

Данное предложения направлено на рассмотрение в Комиссию по безопасности дорожного движения при Кабинете министров республики.

4018 просмотров


Старости
В России уничтожают карты «НКР»
В России уничтожают карты «НКР» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 16° / 11°
12 Ноя 16° / 10°
13 Ноя 16° / 12°
14 Ноя 17° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Российский прокурор воссоединил азербайджанскую семью
На юге Ирана разбился самолет
Северная Корея исключила переговоры с США
Москва вынесла решение об аресте Тельмана Исмаилова
Дутерте встретился с Трампом
Иракская армия наступает на последний оплот ИГИЛ
Арестованные саудовские принцы показали свою «золотую клетку» фото
В Азербайджане нет статистики самоубийств наши проблемы
Туберкулезом в Азербайджане болеют в основном в Ленкорани эксклюзив
Между Арменией и Турцией чуть не началась война Из-за розыгрыша журналиста
Простое решение сложной транспортной задачи в Баку видео
В Украине заговорили о возвращении смертной казни
Филиппинцы устроили протесты против визита Трампа
Минобороны России опровергает факт нападения на военных
Премьер Японии упал в песчаную ловушку видео
В частном доме в Апшероне сгорел человек
Ресторан Zərif наградил победителей конкурса «Этюды Ичери шехер» - ФОТО фото
В каталонском кризисе нашли российский след
В столице Йемена разбомбили здание минобороны
В Южной Корее арестовали экс-министра обороны
Перестрелка в Стамбуле есть жертвы
Эрдоган и Путин обсудят возвращение 7 районов Азербайджану Александр Перенджиев комментирует для haqqin.az
Трампа в Москве угощали сексом американские СМИ подняли скандал
Прокуратура настаивает на аресте Авакова эксклюзив
SOCAR уходит из Канады оперативно
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться