На сегодняшний день в Азербайджане 6707 больных туберкулезом, находящихся на медицинском учете и нуждающихся в лечении, сообщила haqqin.az заместитель директора Научно-исследовательского института легочных заболеваний Ирада Ахундова.

Вместе с тем пульмонолог утверждает, что в стране наблюдается твердая тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом.

«Из общего числа больных около 3700 это человек инфицированные люди и еще 3 тысячи человек – повторно заболевшие. Смертность от туберкулеза у нас несколько ниже, чем в среднем в мире – 3,8 на 100 тыс населения. Это связано с тем, что в основном смертность от туберкулеза связана с сопутствующем заболеванием - вирусом иммунодефицита человека, и так как уровень ВИЧ в Азербайджане невысокий, соответственно и низкая смертность от туберкулеза», - отметила И.Ахундова.

Говоря о географии распространённости туберкулеза, врач сообщила, что набольшее число случаев туберкулеза приходится на южный Ленкорань-Астаринский регион и северный Губа-Хачмазский. Обусловлено это высокой миграцией населения этих регионов в Россию и Украину.

Ситуация с туберкулезом в местах лишения свободы, считает И.Ахундова, постоянно контролируется. Профилактика этого заболевания в пенитенциарной системе Азербайджана одна из лучших в мире.

«В местах заключения в нашей стране высокий процент излечения туберкулеза. Каждые шесть месяцев все осужденные проходят флюорографию, отвечают на вопросник о туберкулезе и др.», - сообщила она.

Пульмонолог также отметила, что практика проб на туберкулез – реакция Манту в школах будет продолжена. Это одна из самых надежных проб на выявление латентной инфекции, что позволяет своевременно обнаружить и начать лечение туберкулеза, уверена она.

И.Ахундова настоятельно рекомендует родителям детей не беспокоиться по поводу этой пробы. Заразиться туберкулезом посредством реакции Манту невозможно, так в пробе нет ни живых ни мертвых туберкулиновых бактерий.