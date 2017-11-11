В середине 90-х годов, после достижения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, Турция начала масштабные учения на границе с Арменией. В рамках этих учений танковая дивизия Турции приблизилась к границе с Арменией, чем вызвала панику в Ереване.

Позже в Армении этот исторический факт начнут интерпретировать как демонстрацию со стороны Турции военной поддержки Азербайджану, а также как давление на Армению для принуждения ее к переговорам.

Однако теперь бывший спецкор «Комсомольской правды» в Ереване Вардан Алоян рассказал свою версию этих событий. По его словам, война между Турцией и Арменией чуть не произошла из-за невинного розыгрыша журналиста одной из ереванских газет. Haqqin.az представляет читателям рассказ Вардана Алояна, опубликованный агентством Sputnik Armenia.

* * *

Середина 90-ых. Лето. Была тогда такая традиция в " Комсомолке", — уходивших в отпуск редакторов отделов заменяли собкоры со стажем. Лечу на месяц. Рядом в самолете сидит начальник ГАИ республики.

— Вот собираемся со всех бывших республик на юбилей автоинспекции. На банкете каждый должен выставить на стол что-то свое, фирменное. Я вот коньяк везу.

Решили попробовать качество коньяка. Попробовали. Качество оказалось выше всяких похвал. Попробовали еще несколько раз. Пишу так подробно, чтобы вы почувствовали обстановку — лето, мир, покой.

Через три часа уже в редакции — встречавшие моего соседа коллеги — милиционеры подбросили. С ветерком и проблесковыми маячками. Первым встречаю на выходе из лифта — ответственного секретаря Игоря Коца. Но вместо обычных радостных приветствий, обнимашек и похлопываний по плечу, Игорь, словно мы разминулись лишь пять минут назад, громким шепотом говорит:

— Срочно к Сунгоркину! Он страшно зол, тебя ищет.

Вот за что зол главный редактор мне было абсолютно непонятно. Вроде никаких " косяков" не допускал. А вот что ищет, понял еще на подходе, метров за двадцать до его кабинета:

— Где Алоян? Что за безобразие, где наш собкор? Немедленно найдите мне Алояна.

Под сочуствующий взгляд секретарши захожу в кабинет.

— Ага, явился! Ты почему регион свой бросил? У тебя там война начинается, что ты тут на этаже делаешь?

Пока пытаюсь понять, что происходит, какая еще война, по телевизору начинается экстренный выпуск новостей. Диктор НТВ с озабоченным лицом зачитывает текст: «Как сообщает Интерфакс, сегодня утром на пограничном пункте Мастара состоялась встреча армянской и турецкой делегаций, на которой стороны должны были обсудить вопрос дополнительного водозабора воды из реки Аракс в летний период. Во время переговоров, один из охранников турецкого губернатора области Карс, открыл огонь по членам армянской делегации. В результате губернатор ширакской области Арарат Гомцян был убит, а министр обороны Армении Вазген Саркисян получил сквозное пулевое ранение в голову. Ответным огнем телохранитель министра уничтожил стрелявшего…На внезапно ослабевших ногах сажусь на ближайший стул и пытаюсь понять, что происходит. В первую очередь должен был, наверное, задаться вопросом, что-то не то говорят. Вазген Саркисян не должен был присутствовать на переговорах по разделу воды для орошения полей. Как говорится, где Кура, где мой дом. Но от шока нормально соображать не получается. Краем уха слышу как редактор дает распоряжения: немедленно на дежурной машине везите Алояна в аэропорт и первым же рейсом обратно в Ереван.

— Я конечно виноват, но даже у самого опасного преступника есть право на один звонок. У меня есть такое право?

Прямо из редакторского кабинета звоню в президентский аппарат, Шагену Караманукяну.

— Это абсурд, полная чушь. Ничего такого и близко нет. Никто ни с кем не встречался, никто ни в кого не стрелял. Вот выясняем кто устроил эту провокацию.

— Владимир Николаевич, эта информация не соответствует действительности.

— Как не соответствует, у всех мировых агентств это новость номер один, а у тебя не соответствует?

— Но мне это только что официально заявил руководитель аппарата президента Армении….

Поостыли. Проанализировали. Да, сообщают все агентства, но ссылаются на один и тот же источник — «Интерфакс». И информация повторяется одна и та же. Нет развития событий. А еще через какое-то время новость эта и вовсе исчезла и меня с миром выпустили из редакторского кабинета.

На следующий день, после планерки, завотделом новостей Сергей Черных зовет к себе:

Зайди, посмотришь кто у вас там кашу на весь мир заварил. Сотрудник вашей правительственной газеты. Сформулировали как компьютерное хулиганство. Называет фамилию, — знаешь такого?

— Что значит знаю. Однокурсник и близкий друг. Мы с ним в Москве, в общежитии пять лет в одной комнате прожили.

— Тогда сочувствую. И тебе, и ему.

Как это было

А было это так. Получила редакция первые два компьютера. Один из них достался замредактора, второй получил завотделом новостей. Соединили их между собой — получилась целая сеть! Замредактора, шутник и большой любитель розыгрышей, решил проверить как работает связь. Не поленился, состряпал " жареную" информацию и в тестовом режиме отправил в отдел новостей. На его беду, завотделом был еще и внештатником «Интерфакса». Увидев столь сенсационную новость, он, не перепроверив, тут же переслал ее в Москву…

Что почувствовал Тер-Петросян, когда его помощник со ссылкой на мировые СМИ, доложил, что турки убили Арарата Гомцяна и тяжело ранили Вазгена Саркисяна, неизвестно. Известно лишь то, что он тут же связался с министром обороны. Выяснили, что никто никуда не ходил, никаких переговоров не было, никого не ранили, никого не убили. Но если уж есть такая непонятная и тревожная информация, было решено привести армию в боевую готовность. Так, на всякий случай. Турецкому президенту Сулейману Демирелю, естественно, тоже доложили о случившемся. Он немедленно обзвонил всех губернаторов, территории которых граничат с Арменией и получив везде отрицательный ответ, провел оперативное совещание со своими силовиками. Было решено, что до окончательного прояснения странной и непонятной ситуации, привести войска, дислоцированные в восточных вилайетах, в состояние боевой готовности и срочно перебросить к границе Армении танковую дивизию. Тоже так, на всякий случай.

Дальше — больше. Российские спутники фиксируют непонятную активность турецких войск на границе и танковые колонны, двигающиеся в сторону Армении. МИД России отправляет срочную ноту в Анкару, мол, вздумаете перейти границу, будете иметь дело с нами, а российские МИГи, дислоцированные в аэропорту " Эребуни", по тревоге с полными боекомплектами начинают один за другим взмывать в небо. Естественно, опять-таки, на всякий случай.

Не карибский кризис, конечно, но один выстрел (неважно у какой какой стороны сдадут нервы) и все полетит в тартарары.

В первую очередь сдали нервы у Сулеймана Демиреля. Он взял трубку и напрямую позвонил в Ереван. Это исторический момент между прочим. Так состоялся первый разговор между президентами Армении и Турции. И все сразу встало на свои места. Войска стали возвращаться в казармы, истребители-перехватчики садиться, а турецкие танки разворачиваться обратно. (Кстати, говорят со ссылкой на слова Вазгена Саркисяна, что марш-бросок танкового корпуса обошелся турецкой казне чуть ли не в двадцать миллионов долларов). Компетентные органы стали разбираться, что «это» было и как могло такое случиться.

Служба национальной безопасности очень быстро обнаружила автора. И поскольку это было государственное издание, то и оргвыводы принимались на самом высоком государственном уровне. Надо сказать, к делу подошли очень гуманно. Видимо, как смягчающее обстоятельство, засчитали многомиллионный урон, нанесенный турецкой казне и разжаловали виновника из заместителей редактора в рядовые корреспонденты.

Прошло пять лет. Меня назначили главным редактором той самой газеты. Историю ту подзабыли, в президентском аппарате были уже другие люди. Так что первым делом я вернул друга на прежнюю должность. Правда взял с него слово, что на работе больше никаких хохм, шуток и розыгрышей.

— Да какие шутки, я после той истории перенес инфаркт и операцию на сердце…..

Прошло несколько месяцев. Как-то заходит он, возмущенный, ко мне в кабинет с какой-то заметкой в руке:

— Ну, ты послушай какую чушь пишут: " Как известно о Ереване сложено больше песен чем о Париже…". Кому это известно, кто это сказал, кто считал!

И взяв ручку вдруг вписал " Как сказал Менделеев, про Ереван сложено больше песен чем о Париже…"

— Ты что опять за старое взялся?

— Да нет, я три фильтра поставил по перехвату глупостей и ошибок. Посмотрим на каком этапе остановят.

— А если не остановят.

— Остановят. За что боролись!

Жизнь главного редактора ежедневной газеты — собачья! Домой приходишь, как правило в два часа ночи, а утром уже надо быть на работе. И если будит тебя не звонок будильника, а звонок от учредителей, значит в свежем номере им что-то не понравилось.

— Ошибка, какая-то прошла?

— Ну как в вашей газете может ошибка пройти, — с ехидными интонациями в голосе, — отвечает руководитель пресс-службы учредителя, — у нас тут один (называет фамилию высокопоставленного товарища) Менделеевым интересуется

— Каким таким Менделеевым?— спросонья я все не могу взять в толк чего от меня хотят.

— Как каким? Тем самым, который подсчитал, что о Ереване сложено больше песен чем о Париже…