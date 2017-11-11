Сообщения о самоубийствах азербайджанских граждан в последнее время поступают с пугающей частотой. На днях произошел очередной суицид: в Сураханском районе Баку повесился 45-летний Хикмет Мамедов. Причина самоубийства пока не установлена, однако, по предварительным данным, мужчина страдал психическим расстройством.

В различных странах существуют различные методы по предотвращению суицидов. В Израиле и странах Европы даже приняты Национальные программы по предотвращению суицидов. При министерствах здравоохранения этих стран созданы специальные отделы, в обязанности которых входит реализация этих программ.

Нaqqin.az решил выяснить, существует ли в Азербайджане подобные программы, и обратился к директору Центрапсихического здоровья Министерства здравоохранения Фуаду Исмайлову.

«Национальной программы по борьбе с суицидами в Азербайджане нет. Но в нашей стране принята Национальная стратегия в области психического здоровья, в которой нашли отражение и проблемы предотвращения суицидов», - сообщил психолог.

Вместе с тем Ф.Исмайлов отметил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения Азербайджан занимает чуть не последнее место по количеству суицидов на душу населения в Европе.

«К сожалению, в Азербайджане случаи самоубийства нередко регистрируются как смерть в результате несчастного случая. Родственники покойного дают взятки чиновникам, чтобы скрыть факт самоубийства. В стране даже нет официальной статистики количества суицидов. Единственным источником информации о самоубийствах, являются сообщения полиции и публикации в СМИ», - утверждает психолог Азер Исазаде.

По мнению специалиста, в Азербайджане необходимо принять Национальную программу по предотвращению суицидов. «Нужно также открыть центр по исследованию случаев суицидов, который должен подготовить специальные рекомендации для сотрудников полиции, представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям и учителей средних школах», - считает Исазаде.

Для справки: Национальная стратегия психического здоровья граждан страны была утверждена в 2009 году. Она предусматривает создание кризисных центров, специальных консультаций, «горячих линий», которые должны заниматься профилактикой психических заболеваний и предотвращением суицидов.