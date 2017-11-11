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Арестованные саудовские принцы показали свою «золотую клетку» фото

 

В Саудовской Аравии арестованные по обвинению в отмывании денег и коррупции миллиардер принц Аль-Валид ибн Талал и министр Мутаин поделились с публикой своими селфи из отеля, в котором их содержат.

Представители монаршей семьи, они содержатся в гостинице Ritz Carlton в столице королевства - Эр-Рияде.

Принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд является владельцем состояния в 17 млрд долларов. Он - один из 100 богатейших людей мира.

Отметим, что 4 ноября Верховный комитет Саудовской Аравии по борьбе с коррупцией арестовал 11 принцев, 4 действующих министров и 39 бывших членов правительства. Имена этих лиц не разглашаются, однако сообщается, что они были обвинены в подписании соглашения о незаконных поставках оружия и поддельных договоров, в "отмывании грязных денег" и коррупции. Верховный комитет по борьбе с коррупцией был создан 4 ноября указом короля Салмана. Орган возглавляет наследный принц Мухаммад ибн Салман.

 

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