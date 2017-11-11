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Москва вынесла решение об аресте Тельмана Исмаилова

 

Суд заочно арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом его адвокат сообщил «Интерфаксу».

Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух или более убийств, а также в незаконном обороте оружия. Предпринимателя объявили в международный розыск.

Как уточнил адвокат, постановление об аресте суд вынес 30 октября, и на это решение уже подана аппеляция.

В сентябре у Исмаилова были проведены обыски. Источники «Интерфакса» сообщили, что проходили они по делу об убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева.

По данным «Росбалта», Исмаилов заподозрен был в причастности к ОПГ, которая, предположительно, совершила восемь заказных убийств. Показания против экс-владельца Черкизоны якобы дал один из ее членов – Гарри Белоцерковский. По его словам, ОПГ занималась ликвидацией членов коптевской группировки и связанных с ней бизнесменов из-за торговых площадок в Северном административном округе Москвы.

Так, брата Исмаилова – Рафика обвинили в убийстве Савкина и Брилева в мае 2016 года, и сейчас он находится под арестом. Другой брат - Вагиф, в свою очередь, также был объявлен в розыск.

В 2009 году в работе Черкизовского рынка были найдены нарушения, и он был закрыт. Владелец рынка после этого уехал за границу, начав активно распродавать свои активы. В марте же 2017 года его официально признали банкротом. 

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