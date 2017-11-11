Северная Корея исключила переговоры с США

Северная Корея не намерена вести переговоры по поводу своей ракетной и ядерной программы до тех пор, пока США полностью не прекратят свою враждебную политику в отношении Пхеньяна. Об этом заявил постпред КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Генеральной ассамблеи, передает Newsru.com.

Между тем ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с глазу на глаз.

«КНДР не будет вести переговоры по поводу своего ядерного оружия или баллистических ракет, пока враждебная политика и ядерные угрозы США в адрес КНДР полностью не прекратятся», - подчеркнул дипломат из Северной Кореи. По его словам, Пхеньян продолжит «придерживаться линии на одновременное движение по двум фронтам» - развивая экономику и наращивая ядерный потенциал. Ча Сон Нам сделал заверение, что КНДР будет идти до конца «по выбранному пути, без малейших отклонений».