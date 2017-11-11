Российский прокурор воссоединил азербайджанскую семью

Прокуратура Саратовской области добилась восстановления нарушенных прав и свобод на личную семейную жизнь многодетной матери. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Установлено, что в сентябре 2015 года УФМС приняло решение о запрете на въезд в РФ гражданки Азербайджана, совершившей два административных правонарушения в течение трех лет. При этом сотрудники миграционной службы не учли наличие у женщины малолетних детей и супруга, являющегося гражданином России.

«Принятым решением о запрете въезда на территорию Российской Федерации созданы препятствия для реализации прав и свобод на личную семейную жизнь, проживание со своими детьми, нуждающимися в заботе и опеке и имеющими устойчивую связь с Российской Федерацией. Это является нарушением Конституции Российской Федерации и Федеральных законов «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», - говорится в официальном релизе.

В региональное ГУ МВД было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате запрет на въезд многодетной матери в страну был снят.