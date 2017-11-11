Мужчина пытался задавить прохожих в Берлине

В Берлине неизвестный направил автомобиль на толпу людей, находившихся на тротуаре, передает в субботу сайт немецкого издания Berliner Zeitung.

По данным издания, прохожие сумели вовремя отскочить в сторону, и в результате транспортное средство врезалось в стоявший поблизости мотоцикл. Таким образом в инциденте никто не пострадал.

Между тем другое немецкое СМИ - журнал Der Spiegel уточняет, что данный автомобиль взят был в аренду выходцем из Марокко. О том, находился ли марокканец за рулем на момент аварии, сведений пока нет.

Местной полицией начато расследование по факту.