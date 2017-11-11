Можно только представить себе, с каким размахом отметили бы столетие Октябрьской революции, если бы СССР дожил до наших дней. Все флаги в гости были бы к нам, десятки тысяч делегатов со всех континентов, свято верящие в идеалы равенства и социальной справедливости. Помню, как в возрасте 18 лет, тогда молодой студент я подсчитал, что к столетию Великого Октября еще, скорее всего, буду жив, и страшно обрадовался этому открытию.
Демоны - кукольники и трусливые большевики
Но если бы отцы основатели советского государства увидели бы, как у нас отметили эту годовщину, то перевернулись в гробу. Коммунисты Зюганова действительно широко отметили юбилей. И сделали это в фешенебельном московском Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel (особую пикантность в названии придало слова "монарх"). Ранее заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что партия будет настаивать на принятии в Госдуме законопроекта о возвращении государственного праздника в день Октябрьской революции.
Но нынешний 7 ноября был рабочим днем после трех выходных. Зато о юбилее напомнили транслировавшиеся по двум основным федеральным телеканалам сериалы о революции и тех, кто ее совершил -"Демон революции" и "Троцкий". Но главным персонажем, так сказать кукольником, который дергал за нитки в первой картине был совсем не вождь мирового пролетариата, вечно живой Ленин, а "демон" - Александр Парвус (Израиль Гельфанд), деятель российского и германского социал- демократического движения. Именно он выбивал фонды у немецкого правительства на проведение революции в России…
Ну и что? А где и когда революционеры обходились без денег?
Парвус и Ленин
Но в упомянутых фильмах нечто иное. Независимо от того, какую идею преследовали создатели картин, у них в унисон получилось, что славную Октябрьскую революцию осуществили при активном участии Парвуса на деньги немцев и евреев. С помощью, разумеется, группки жадных до крови российских авантюристов. Сам Ленин в фильме о демоне в исполнении Евгения Миронова выглядит пустой и никчемной личностью, который запутался в отношениях с двумя женщинами.
В картине о Троцком он не только росточком не вышел (актер Евгений Стычкин), но и производит впечатление интеллектуального пигмея. К ту же трусливого: перед своим неминуемым арестом летом 1917 года Ленин и все другие руководители большевиков покинули Санкт-Петербург и власти бросил вызов лишь бесстрашный Лейба Бронштейн, от же Лев Троцкий.
Критики не оставили от двух поспешно созданных к юбилею картин камня на камне. Но почему вольно или невольно герои русской революции получились столь карикатурными?
вот такой странный Троцкий
Один из выводов публике представляет обозреватель "Новой газеты" Слава Тарощина. "Концепция осажденной крепости, - пишет она, - сегодня крепка, как никогда. Два-три лишних врага, будь то Парвус, Троцкий или немецкие генштабисты, на которых можно списать все плохое, не помешают. А если для этого нужно бросить в топку светлые идеалы Ленина-Сталина - не страшно. Поклонники Ленина и особенно Сталина навечно останутся верны своим кумирам. Зато остальные до икоты испугаются призрака цветных революций, насылаемых на державу заокеанскими кукловодами".
Вот оно как! Оказывается, совершенная сто лет назад революция, к которой весьма прохладно относится президент Путин и все российское руководство тоже была "цветной". Чудны дела твои господи.
Ленин всегда с тобой. А Сталин?
В преддверие юбилея в России с новой силой разгорелась дискуссия о том, следует ли захоронить все еще лежащего в мавзолее Ленина. Сколько открытий было сделано в последние годы в отношении вождя мирового пролетариата. Выяснилось, что он был садистом и убийцей, который ненавидел русский народ, а у него самого не было и капли русской крови, что умер он от застарелого сифилиса, который подцепил еще в начале прошлого века в Парижском борделе, что был он никудышным стратегом и философом, хотя и блестящим - кто отрицает - тактиком. Иными словами он является ныне политиком, с отрицательным, простите, рейтингом. В отличие от Сталина, который и шесть с половиной десятков лет после смерти в глазах российских граждан - один из выдающихся государственных деятелей нашей страны всех времен и народов.
Ленин в Мавзолее
Дискуссии о захоронении Ленина инициировала небезызвестная Ксения Собчак. А поддержал ее решительно чеченский лидер Рамзан Кадыров. С чего бы это? Но при этом добавил, что «точку в этой дискуссии должен поставить президент Владимир Путин».
Дискуссии о захоронении тела Ленина возникают в России с периодичностью в пять-шесть лет. И малопонятным для рядовых граждан образом почти всегда совпадают с президентскими кампаниями.
Геннадий Зюганов, который, разумеется не мог пройти мимо эскапады Кадырова и назвал слова чеченского лидера "болтовней" пригрозил, что его соратники "погонят" с Красной площади тех, кто соберется перезахоронить Ильича. Но в эти угрозы мало кто верит. Потому что все знают: хоронить Ленина никто не собирается, несмотря на то, что 60 процентов граждан поддерживают эту идею. Ленин, безо всякой видимой иронии пишет интернет - издание Gazeta.ru, - "один из уникальных ресурсов этой страна, наряду с нефтью и газом".
"Неудобная" для России революция
Юбилей ВОСР конечно "отметили" и в других странах. Ему посвятили пространные статьи все ведущие мировые СМИ. Жестче всех выступила Энн Эпплбаум в The Washington Post, неутомимая критикесса России и всего то, что имеет отношение к этой стране.
"Революция создала не прекрасную новую цивилизацию, а злое, несчастливое, ожесточенное общество, разбазаривавшее свои ресурсы, строившее уродливые, бесчеловечные города и вышедшее на новый уровень в плане в жесткости и массовых убийств", - пишет она в своем эссе. - По этой и другим причинам сейсмический момент в истории не является чем-то, что российские правители страстно желают праздновать".
Другие газеты идут еще дальше, и приходят к парадоксальным выводам. The NewYork Times, например сравнивает с Лениным нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Президент Трамп, - пишет она, - в некотором смысле является воплощением нового большевизма правых, в рамках которого цель оправдывает средства, а ложь и клевета являются вполне приемлемой тактикой, так же как и использование тех, кого Ленин назвал «полезными идиотами». Не случайно главный стратег предвыборной кампании Трампа Стив Бэннон однажды похвастался: «Я — ленинист».
Ну а где в мире юбилей Октября отметили без иронии и стеба, с искренними сердцами и распахнутыми душами. Такие страны есть! Один из моих фейсбучных друзей прислал мне фотки ликующей в Каракасе толпы, которые с красными флагами, портретами Ленина и Сталина отмечают столетие революции в далекой от них стране. У них там своя революция. Которая, как и в России сделала народ нищим и бесправным. В которой у власти вот уже семнадцать лет стоят безответственные авантюристы, погрязшие в коррупции и воровстве. Октябрь шагает по планете. Бессмертные ленинские идеи упали кое-где на навоженную почву.
"Артподготовка" началась. Революция продолжается.
Но вернемся, однако, в Россию. За два дня до юбилея Октября российский МВД заявил о задержании в Москве более 300 участников движения «Артподготовка», которое в России признано экстремистским и запрещено. Большинство доставленных в полицейские участки допрашивались как свидетели по уголовному делу о теракте. По 20 московским квартирам прошли обыски. Полиция и ФСБ нашла у сторонников движения кастеты, маски, травматическое оружие, гранаты.
Вам это ничто не напоминает? История, совершив круг по спирали длиной в сто лет, возможно, возвращается на исходные позиции. Социальная база членов движения "Антподготовка" - от 30 до 50 лет. Не маргиналы, но и не средний класс. Их лозунги -запрет спецслужб, национализация, отмена всяких налогов, проведение массовых чисток в госаппарате и наказание коррупционеров. С определенными поправками на время лозунги, напоминающие большевистские. Но что любопытно, еще недавно об этой "Артподготовке" никто и не слышал. Лидеры националистов, также замышлявшие теракты, были арестованы и посажены. Молодая поросль недовольных оказалась под крылом Алексея Навального. И вот теперь на сцене - артиллеристы.
Постоянно зреющий в недрах российского общества бунт, бессмысленный и беспощадный, возможно никуда не делся.
Политолог Владимир Пастухов, накануне юбилея прочитавший лекцию в University College of London и Фонде Михаила Ходорковского «Век русской революции 1917–2017» полагает, что "завершение реставрационного посткоммунистического проекта Владимира Путина, когда бы это ни случилось – через несколько лет или через несколько десятилетий, – будет свидетельствовать о выходе русской революции на финишную прямую. На этом завершающем отрезке пути она должна будет доделать ту работу, которую начала сто лет назад".
А то, что она эту работу не доделала или не сделала совсем, то есть, не дала рабочим фабрики, крестьянам хлеб, а прочим гражданам свободу сомневаться не приходится. Вопрос лишь в том, пойдет ли эта новая русская революция по старому пути или ее нынешние бойцы изобретут нечто новое.