Можно только представить себе, с каким размахом отметили бы столетие Октябрьской революции, если бы СССР дожил до наших дней. Все флаги в гости были бы к нам, десятки тысяч делегатов со всех континентов, свято верящие в идеалы равенства и социальной справедливости. Помню, как в возрасте 18 лет, тогда молодой студент я подсчитал, что к столетию Великого Октября еще, скорее всего, буду жив, и страшно обрадовался этому открытию.

Демоны - кукольники и трусливые большевики

Но если бы отцы основатели советского государства увидели бы, как у нас отметили эту годовщину, то перевернулись в гробу. Коммунисты Зюганова действительно широко отметили юбилей. И сделали это в фешенебельном московском Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel (особую пикантность в названии придало слова "монарх"). Ранее заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что партия будет настаивать на принятии в Госдуме законопроекта о возвращении государственного праздника в день Октябрьской революции.

Но нынешний 7 ноября был рабочим днем после трех выходных. Зато о юбилее напомнили транслировавшиеся по двум основным федеральным телеканалам сериалы о революции и тех, кто ее совершил -"Демон революции" и "Троцкий". Но главным персонажем, так сказать кукольником, который дергал за нитки в первой картине был совсем не вождь мирового пролетариата, вечно живой Ленин, а "демон" - Александр Парвус (Израиль Гельфанд), деятель российского и германского социал- демократического движения. Именно он выбивал фонды у немецкого правительства на проведение революции в России…

Ну и что? А где и когда революционеры обходились без денег?

Но в упомянутых фильмах нечто иное. Независимо от того, какую идею преследовали создатели картин, у них в унисон получилось, что славную Октябрьскую революцию осуществили при активном участии Парвуса на деньги немцев и евреев. С помощью, разумеется, группки жадных до крови российских авантюристов. Сам Ленин в фильме о демоне в исполнении Евгения Миронова выглядит пустой и никчемной личностью, который запутался в отношениях с двумя женщинами.

В картине о Троцком он не только росточком не вышел (актер Евгений Стычкин), но и производит впечатление интеллектуального пигмея. К ту же трусливого: перед своим неминуемым арестом летом 1917 года Ленин и все другие руководители большевиков покинули Санкт-Петербург и власти бросил вызов лишь бесстрашный Лейба Бронштейн, от же Лев Троцкий.

Критики не оставили от двух поспешно созданных к юбилею картин камня на камне. Но почему вольно или невольно герои русской революции получились столь карикатурными?

Один из выводов публике представляет обозреватель "Новой газеты" Слава Тарощина. "Концепция осажденной крепости, - пишет она, - сегодня крепка, как никогда. Два-три лишних врага, будь то Парвус, Троцкий или немецкие генштабисты, на которых можно списать все плохое, не помешают. А если для этого нужно бросить в топку светлые идеалы Ленина-Сталина - не страшно. Поклонники Ленина и особенно Сталина навечно останутся верны своим кумирам. Зато остальные до икоты испугаются призрака цветных революций, насылаемых на державу заокеанскими кукловодами".

Вот оно как! Оказывается, совершенная сто лет назад революция, к которой весьма прохладно относится президент Путин и все российское руководство тоже была "цветной". Чудны дела твои господи.

Ленин всегда с тобой. А Сталин?

В преддверие юбилея в России с новой силой разгорелась дискуссия о том, следует ли захоронить все еще лежащего в мавзолее Ленина. Сколько открытий было сделано в последние годы в отношении вождя мирового пролетариата. Выяснилось, что он был садистом и убийцей, который ненавидел русский народ, а у него самого не было и капли русской крови, что умер он от застарелого сифилиса, который подцепил еще в начале прошлого века в Парижском борделе, что был он никудышным стратегом и философом, хотя и блестящим - кто отрицает - тактиком. Иными словами он является ныне политиком, с отрицательным, простите, рейтингом. В отличие от Сталина, который и шесть с половиной десятков лет после смерти в глазах российских граждан - один из выдающихся государственных деятелей нашей страны всех времен и народов.

Дискуссии о захоронении Ленина инициировала небезызвестная Ксения Собчак. А поддержал ее решительно чеченский лидер Рамзан Кадыров. С чего бы это? Но при этом добавил, что «точку в этой дискуссии должен поставить президент Владимир Путин».

Дискуссии о захоронении тела Ленина возникают в России с периодичностью в пять-шесть лет. И малопонятным для рядовых граждан образом почти всегда совпадают с президентскими кампаниями.

Геннадий Зюганов, который, разумеется не мог пройти мимо эскапады Кадырова и назвал слова чеченского лидера "болтовней" пригрозил, что его соратники "погонят" с Красной площади тех, кто соберется перезахоронить Ильича. Но в эти угрозы мало кто верит. Потому что все знают: хоронить Ленина никто не собирается, несмотря на то, что 60 процентов граждан поддерживают эту идею. Ленин, безо всякой видимой иронии пишет интернет - издание Gazeta.ru, - "один из уникальных ресурсов этой страна, наряду с нефтью и газом".

"Неудобная" для России революция

Юбилей ВОСР конечно "отметили" и в других странах. Ему посвятили пространные статьи все ведущие мировые СМИ. Жестче всех выступила Энн Эпплбаум в The Washington Post, неутомимая критикесса России и всего то, что имеет отношение к этой стране.

"Революция создала не прекрасную новую цивилизацию, а злое, несчастливое, ожесточенное общество, разбазаривавшее свои ресурсы, строившее уродливые, бесчеловечные города и вышедшее на новый уровень в плане в жесткости и массовых убийств", - пишет она в своем эссе. - По этой и другим причинам сейсмический момент в истории не является чем-то, что российские правители страстно желают праздновать".

Другие газеты идут еще дальше, и приходят к парадоксальным выводам. The NewYork Times, например сравнивает с Лениным нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Президент Трамп, - пишет она, - в некотором смысле является воплощением нового большевизма правых, в рамках которого цель оправдывает средства, а ложь и клевета являются вполне приемлемой тактикой, так же как и использование тех, кого Ленин назвал «полезными идиотами». Не случайно главный стратег предвыборной кампании Трампа Стив Бэннон однажды похвастался: «Я — ленинист».

Ну а где в мире юбилей Октября отметили без иронии и стеба, с искренними сердцами и распахнутыми душами. Такие страны есть! Один из моих фейсбучных друзей прислал мне фотки ликующей в Каракасе толпы, которые с красными флагами, портретами Ленина и Сталина отмечают столетие революции в далекой от них стране. У них там своя революция. Которая, как и в России сделала народ нищим и бесправным. В которой у власти вот уже семнадцать лет стоят безответственные авантюристы, погрязшие в коррупции и воровстве. Октябрь шагает по планете. Бессмертные ленинские идеи упали кое-где на навоженную почву.

"Артподготовка" началась. Революция продолжается.

Но вернемся, однако, в Россию. За два дня до юбилея Октября российский МВД заявил о задержании в Москве более 300 участников движения «Артподготовка», которое в России признано экстремистским и запрещено. Большинство доставленных в полицейские участки допрашивались как свидетели по уголовному делу о теракте. По 20 московским квартирам прошли обыски. Полиция и ФСБ нашла у сторонников движения кастеты, маски, травматическое оружие, гранаты.

Вам это ничто не напоминает? История, совершив круг по спирали длиной в сто лет, возможно, возвращается на исходные позиции. Социальная база членов движения "Антподготовка" - от 30 до 50 лет. Не маргиналы, но и не средний класс. Их лозунги -запрет спецслужб, национализация, отмена всяких налогов, проведение массовых чисток в госаппарате и наказание коррупционеров. С определенными поправками на время лозунги, напоминающие большевистские. Но что любопытно, еще недавно об этой "Артподготовке" никто и не слышал. Лидеры националистов, также замышлявшие теракты, были арестованы и посажены. Молодая поросль недовольных оказалась под крылом Алексея Навального. И вот теперь на сцене - артиллеристы.

Постоянно зреющий в недрах российского общества бунт, бессмысленный и беспощадный, возможно никуда не делся.

Политолог Владимир Пастухов, накануне юбилея прочитавший лекцию в University College of London и Фонде Михаила Ходорковского «Век русской революции 1917–2017» полагает, что "завершение реставрационного посткоммунистического проекта Владимира Путина, когда бы это ни случилось – через несколько лет или через несколько десятилетий, – будет свидетельствовать о выходе русской революции на финишную прямую. На этом завершающем отрезке пути она должна будет доделать ту работу, которую начала сто лет назад".

А то, что она эту работу не доделала или не сделала совсем, то есть, не дала рабочим фабрики, крестьянам хлеб, а прочим гражданам свободу сомневаться не приходится. Вопрос лишь в том, пойдет ли эта новая русская революция по старому пути или ее нынешние бойцы изобретут нечто новое.