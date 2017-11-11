Израильские военные сбили российский беспилотник

Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Сирией, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
"Армия обороны Израиля перехватила БПЛА, который попытался проникнуть в воздушное пространство Израиля", - говорится в сообщении.
Для перехвата был задействован зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Как сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, беспилотный летательный аппарат, который сбили израильские военные на границе с Сирией, был российского производства.