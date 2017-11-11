В Баку будет пасмурно

В воскресенье в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается: переменная облачность, погода по временам пасмурная, преимущественно без осадков, утром возможна изморось. Об этом Trend сообщил в субботу Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ветер - северный, умеренный. Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 10 - 13, днем - 15 - 18; в Баку: ночью - 11 - 13, днем - 15 - 17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761-го до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70 - 80 процентов.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков, однако в первой половине дня местами вероятно выпадение туманов и измороси. Ветер - западный. Температура воздуха: ночью - 7 - 11, днем - 15 - 19; в горах: ночью - 0 - 5, днем - 6 - 11 градусов тепла.