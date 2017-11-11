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В Баку сносят дом с жильцами видео

 

В Баку сносят жилой дом, который еще не полностью покинули жильцы. Происходит это по адресу: проспект Азадлыг, 80.

Снос здания осуществляет ООО Fədək, которое ссылается на решение Кабинета министров №86. Согласно этому решению, в Баку осуществляется комплексный демонтаж ветхого жилья, на месте которого будут воздвигнуты новостройки.

Реализация пилотного проекта на проспекте Азадлыг, 80 поручена была ООО Fədək. В подлежащем демонтажу здании наличествуют 102 квартиры, однако 10 семей решительно отказываются покинуть свои жилища. Это, однако, не остановило строительную компанию, которая, несмотря ни на что, начала работы по сносу здания.

Жильцы не без оснований сомневаются в том, что ООО Fədək действительно обеспечит их квартирами в новом здании. Дело в том, что учредитель компании - Явер Гурбанова в 2009 году уже был осужден по статье о мошенничестве.

Между тем в самой компании заверяют в несостоятельности таковых подозрений и отмечают, что некоторые жильцы попросту саботируют пилотный проект, требуя неумеренно завышенных сумм компенсации.

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