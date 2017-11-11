Путин рассказал о беседе с Трампом

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во Вьетнаме обсуждали темы саммита АТЭС. Об этом российский лидер сообщил журналистам, передает в корреспондент «Ленты.ру».

«В основном говорили о чем — о том, что обсуждалось на саммите. Обсуждали, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика», — сказал Путин.

По словам российского президента, главы государств также согласовали заявление по Сирии: «Что касается Сирии, то чрезвычайно важным считаю то, что мы подтвердили территориальную целостность и суверенитет страны».

Комментируя отношения США и России, Путин заметил, что они, по его мнению, пока не вышли из состояния кризиса. Вместе с тем, полагает российский президент, обе страны готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше: «Смотреть в будущее, решать проблемы. Наполнить серьезным содержанием наши экономические связи».