В Баку пытались ввезти крупную партию бриллиантов

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана предотвратили попытку провоза через границу в обход таможенного контроля незадекларированную крупную партию бриллиантов.

Как сообщает ГТК, в связи с поступившей в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Главного таможенного управления на воздушном транспорте оперативной информации о незаконном ввозе на территории страны алмазной продукции прибывший авиарейсом Стамбул - Баку гражданин Азербайджана был привлечен к прохождению таможенного контроля и по окончании такового - задержан.

На вопрос, есть ли при нем какие-либо незадекларированные либо утаенные от таможенного контроля предметы, тот ответил отрицательно.

Затем был произведен личный досмотр задержанного, в ходе которого в левом его туфле были обнаружены 11 прозрачных камней различных веса и формы.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы Минюста республики, обнаруженные камни являются бриллиантами, общий вес которых составляет 185,12 карата. По факту начато расследование.