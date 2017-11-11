В море пропали бакинские рыбаки

В азербайджанском секторе Каспийского моря пропали двое рыбаков, сообщает МЧС Азербайджана.

Согласно поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС информации, сегодня утром на территории Пираллахинского района Баку Гусейнзаде Фикрет Хикмет оглу и Гурбанов Сехран Гюльбала оглу, вышедшие на лодке в море для ловли рыбы, назад так и не вернулись.

Как сообщили родственники пропавших, лодка, на которой рыбаки вышли в море, была обнаружена перевернутой и вытащена на берег. Центр управления в кризисных ситуациях соответственно уведомил о происшествии Госслужбу по контролю над маломерными судами и спасению на водах, Каспийскую бассейновую аварийно-спасательную службу и другие организации.