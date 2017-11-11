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Трамп: Россия все еще «потакает КНДР»

 

Президент России Владимир Путин «мог бы действительно помочь» США в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи. Об этом после саммита АТЭС заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

Однако, по словам Трампа, Россия все еще «потакает КНДР».

Между тем Владимир Путин заявил об «обнадеживающих сигналах» со стороны США, Японии и Южной Кореи по поводу безальтернативности именно дипломатического решения проблемы КНДР. Президент также указал, что Россия и Китай не признают ядерного статуса КНДР.

Ранее Трамп призвал Россию и все мировое сообщество помочь США в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

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