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Юрий Лужков: «Тельман Исмаилов не способен на убийства»

Автор: Отдел информации 

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не верит в то, что бизнесмен Тельман Исмайлов виновен в организации убийства бизнесменов. Об этом Лужков сообщил радиостанции «Говорит Москва».

 «Бизнесмен Исмаилов не способен на какие-то решения, связанные с убийствами. Это человек мирного склада в бизнесе, и я не видел в течение многих лет никаких моментов в его деятельности, которые были бы связаны с такого рода силовыми операциями, тем более, крайними силовыми операциями».

При этом Юрий Лужков сказал, что  ему неизвестно, чем сейчас занимается Исмаилов.

«Я не в курсе дела его бизнеса. Я говорил о своем положительном восприятии Исмаилова в связи с тем, что он, когда занимался развитием своего бизнеса, очень помогал нашей культуре в Москве удержаться от безумного состояния развала, которое очень угрожало нашей культуре. А во всём, что касается его бизнеса, то бизнес свой он совершал по существу не на московской территории, а на территории, которая в Москве принадлежала Российской Федерации. И мои попытки закрыть этот "Черкизон", они останавливались федеральными структурами, которые говорили: не влезайте, это наши дела, это земля федеральная, поэтому вам здесь делать нечего».

Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств и незаконном обороте оружия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Марину Русакову. 30 октября Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, он объявлен в международный розыск.

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