Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме, сообщили в Белом доме. Причиной называют несоответствие рабочих графиков.

Для Кремля это информация из Белого дома стала порцией холодной воды из ведра, поскольку всего сутки назад помощник российского президента Юрий Ушаков заявил СМИ, что встреча 10 ноября согласована и что осталось лишь обсудить точное время. Скажу больше – уже двое суток российское телевидение анонсирует воскресную передачу «Итоги недели», одной из рубрик в которой должно стать… вы не поверите: «Как встреча Путина и Трампа изменила повестку АТЭС».

Впрочем, российскому официозу не привыкать к кульбитам, а потому сразу после того, как американская сторона официально заявила, что никакой официальной встречи не будет, московские высокопоставленные, простите за выражение, спичрайтеры тут же выдали гамму версий. От той, что «Трамп сильно хотел, но ему не дали» - до «ну и не больно-то оно нам и надо было».

Так, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил: «Мы слышали желание президента США Трампа встретиться с президентом России Путиным, высказанное самим Трампом. Что говорят остальные его чинуши, я не знаю, спрашивайте у них».

Несколько иную картину представил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: «Противоречивые заявления поступают. Мы пока не совсем понимаем. Но терпеливо продолжаем работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание. Оба президента в городе. Так или иначе пересекутся».

Воистину права поговорка о том, что «услужливый дурак опаснее врага». Этим и последующими заявлениями - лидеры двух держав в любом случае встретятся на саммите. Больше того, даже могут побеседовать «на ногах», - Песков и Ушаков откровенно подставили своего шефа. Поскольку всего несколькими днями Москва утверждала, что встречи с российским президентом хотел именно Трамп – такую, дескать, заинтересованность испытывал, что даже кушать не мог.

Теперь же выясняется, что встреча нужна была именно Владимиру Путину. Настолько, что даже мимолетную беседу «на ногах» российская сторона готова была провозгласить дипломатическим успехом.

Пикантность ситуации заключается в том, что еще пару дней назад Трамп действительно не имел ничего против встречи с Путиным, пусть даже этот диалог был бы и не самым приятным. Нынешний американский президент прошел такую школу переговоров с бизнес-партнерами, что жесткие разговоры его совершенно не пугают и уклоняться от них он не собирается. Собственно, для человека, который ежедневно дискутирует с Конгрессом, Сенатом и американскими масс-медиа любой самый сложный разговор с иностранным лидером – это как глоток доброго прохладного пива в конце изматывающего зноем дня.

Но вот в данном конкретном случае – встрече с российским президентом - Трамп пошел на принцип. И причина здесь совершенно не в том, что он не набрался смелости побеседовать с Владимиром Путиным, хотя, подозреваю, что такая версия тоже будет озвучена в официальных средствах массовой информации Москвы. Все гораздо прозаичнее – Кремль, в стремлении подчеркнуть роль российского президента в мире, смотрите, дескать, Трамп хочет диалога с ним, перешагнули черту, которую нарушать совершенно не рекомендуется.

Заявление Юрия Ушакова о том, что встреча американского и российского президента согласована и «осталось лишь обсудить точное время», стало совершенной неожиданностью для Госдепартамента США и лично госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Официальный Вашингтон откровенно разозлило то обстоятельство, что российские чиновники стали публично обсуждать вопрос о встрече Трампа и Путина, вокруг которого в силу всем известных причин – к примеру, нервной реакции Конгресса США на все, связанное с Россией и контактам с ней нынешней администрации– шума поднимать совершенно не стоило. «Москва каждый раз выкидывает этот номер, хотя мы договорились, что никаких глупостей. Это возмутительно», - прокомментировал изданию BuzzFeed произошедшее на условиях анонимности кадровый сотрудник Белого дома.

Реакция Трампа на информацию о том, что Москва, оказывается, уже даже определила круг вопросов его встречи с Путиным, была еще более жесткой: «Да что они там, в Кремле, о себе возомнили?»

И действительно – что? Становой хребет российской экономики – нефтегазовая отрасль – начинает все громче хрустеть под американскими санкциями, «экспансией сланцев» и наметившимся отказом основных потребителей, Европы, Китая и, на перспективу – Турции, от импорта энергоносителей из России.

На международной арене Москву де-факто исключили из числа коспонсоров по наиболее актуальным вопросам, сведя геополитические амбиции Кремля к Донецку, Луганску и ряду населенных пунктов в Сирии. Даже санкции, которые руководство России ввело против Северной Кореи – в зачет ей не пошли, по этому вопросу, как, кстати и по Афганистану, Вашингтон предпочитает договариваться с Пекином.

«Священная корова Кремля» - ЕАЭС – обременен проблемами, и партнерство с ним внешних игроков интересует исключительно в плане продвижения своих товаров на рынки стран этого интеграционного объединения, да и то в достаточно ограниченном объеме. Доля АСЕАН, на саммит которой приехал Владимир Путин, в объеме экспорта РФ не превышает 2%, и Россия ничем не может заинтересовать этот регион…

Список провалов можно было бы продолжить, но зачем? Перечисленного выше вполне достаточно для того, чтобы понять, как именно воспринимает Трамп и его окружение Россию – второразрядная по большинству показателей страна с завышенными амбициями, запутавшаяся в собственных проблемах и непрерывно создающая их другим. Да еще и не имеющая стратегических партнеров – после визита Трампа в Пекин Китай можно из числа таковых смело вычеркивать.

Серьезно говорить с лидером такой страны Трампу сейчас действительно нет особой необходимости. Все вопросы с Москвой могут быть решены в рабочем порядке. Максимум возможного - pull-aside, неофициальная встреча между двумя лидерами на мероприятии, которое оба они посещают. И то, если Трамп сочтет возможным. Поскольку в данном вопросе инициативы Кремль лишен полностью. Как бы ни старался Владимир Путин демонстрировать во вьетнамском Дананге обратное, в очередной раз «опоздав» к началу заседания глав АТЭС с лидерами АСЕАН.