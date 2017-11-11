Служба Государственной безопасности Азербайджана провела спецоперацию, в ходе которой пресекла ввоз в страну крупной партии наркотиков, сообщает сайт СГБ.

В сообщении говорится о поступлении оперативной информации, о том, что гражданин Азербайджана Бабек Рзабала оглу Эйвазов оставил свою сестру Минаю Эйвазову в качестве заложника у наркоторговцев, являющихся гражданами Ирана. Он принял у наркоторговцев крупную партию наркотиков и обязался доставить их на территорию Азербайджана.

В ходе оперативно-следственных мероприятий Бабек Эйвазов был задержан в районе села Шевго Астаринского района. Было установлено, что он незаконно перешел государственную границу с 3 кг героина и большим количеством метадона.

Помимо этого, в страну была возвращена сестра контрабандиста Миная Эйвазова, которая удерживалась у наркоторговцев.

В настоящее время по этому факту продолжается расследование.