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Трамп рассказал об оскорбленном Путине

 

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на саммите АТЭС во Вьетнаме спросил у российского лидера Владимира Путина о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. Об том пишет Reuters.

По словам Трампа, Путин в очередной раз опроверг какое-либо влияние российской стороны на предвыборный процесс. Американский лидер добавил, что Путин оскорблен подобными обвинениями, отмечает агентство.

Глава государства указал, что ведущееся в США расследование о вмешательстве Москвы в выборы препятствует улучшению отношений между странами.

Как добавил Трамп, он провел с Путиным два или три коротких разговора, которые прошли в доброжелательной атмосфере. «У нас, кажется, очень теплые чувства друг к другу и хорошие отношения, хотя мы друг друга не слишком хорошо знаем», — отметил он.

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