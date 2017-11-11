Евросоюз приветствует возобновление переговоров по Карабаху

Европейский союз (ЕС) вновь заявляет о своей приверженности мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении ЕС.

Как отмечается в заявлении, ЕС подтверждает свою поддержку Минской группы ОБСЕ и заявляет о полном доверии сопредседателям в их работе по продвижению поиска политического, справедливого и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта, что необходимо для будущего региона.

«Мы предлагаем сторонам более эффективно использовать усилия, прилагаемые сопредседателями. Европейский союз внимательно следит за развитием событий в Нагорно-Карабахском регионе, который продолжает оставаться очень нестабильным. Прошлый год тоже запомнился большим количеством жертв и почти ежедневными нарушениями режима прекращения огня. Особую озабоченность вызывают случаи применения тяжелой артиллерии или нападения на гражданское население. Мы вновь осуждаем всякое применение силы и призываем стороны избегать любых действий, которые могут привести к напряженности. С этой целью мы призываем стороны строго соблюдать режим прекращения огня в соответствии с их обязательствами», - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, Европейский союз приветствует возобновление контактов на самом высоком уровне с проведением президентского саммита 16 октября в Женеве.