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Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт

 

Сбербанк вызвал дефицит видеокарт на рынке, скупив их для своей лаборатории искусственного интеллекта. Об этом заявил старший вице-президент финорганизации Александр Ведяхин на международной конференции по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day, передает РИА Новости.

«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», — сказал Ведяхин.

Топ-менеджер заверил, что вскоре ситуация нормализуется. «Мы свою потребность удовлетворили», — отметил он.

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