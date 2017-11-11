Иран создает военную базу в Сирии

Иран планирует построить в Сирии постоянную военную базу. Как сообщает BBC со ссылкой на собственный источник в западных спецслужбах, база будет находиться в 14 километрах к югу от Дамаска в пригороде Эль-Кисва на территории, подконтрольной сирийской армии.

По данным радиокомпании, уже началось строительство двух больших зданий, вероятно, предназначенных для солдат и военной техники.

Издание отмечает, что в Израиле заявляли о намерении помешать Тегерану создать военную базу в Сирии. «Израиль не допустит, чтобы это произошло», — заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.