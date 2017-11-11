В Португалии поймали доисторическую акулу

Сотрудники Португальского института моря и атмосферы (IPMA) выловили у берегов Алграве особь доисторического вида акулы, передает Sputnik.

Обнаруженная португальскими исследователями плащеносная акула обитала в Атлантическом океане еще 80 миллионов лет назад, поэтому ученые прозвали находку "живой окаменелостью".

У этого морского хищника 300 зубов, и он с древних времен наводил страх на мореплавателей. Длина доисторической акулы составляет 1,5 метра, при этом ее движения напоминают змеиные.

Плащеносные акулы очень мало изучены, так как обитают на большой глубине. Их можно поймать в Атлантическом океане, а также у берегов Австралии, Новой Зеландии и Японии.