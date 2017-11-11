Собчак освистали на митинге

Телеведущую Ксению Собчак освистали в Санкт-Петербурге на митинге в поддержку Европейского университета. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает РИА Новости.

Как передает агентство, Собчак выступила на согласованной акции под свист и крики «Позор!» в ее адрес.

«Европейский университет учит людей думать, учит людей размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать свое мнение, а не обращать внимание вот на эти вот крики. Потому что каждый человек может сказать то, что он думает», — заявила она.