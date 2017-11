Президенту Зуме послали самолет, полный денег

Пачки денег, обнаруженные на борту частного самолета, направленного российским бизнесменом для доставки медикаментов в пригородное поместье президента ЮАР Джейкоба Зумы, исчезли после их конфискации. Об этом рассказал журналист-расследователь Жак Пау в своей книге The President's Keepers: Those Keeping Zuma In Power and Out of Prison ("Блюстители президента: те, кто удерживают Зуму у власти и вне тюрьмы"), передает корреспондент британской газеты The Times Эшлинн Лаинг.

Пау сообщает, что деньги были найдены чиновниками в аэропорту после того, как самолет приземлился в 2011 году в Дурбане, ближайшем аэропорту к дому президента рядом с деревней Нкандла.

"Самолет и его груз были отправлены богатым российским бизнесменом, который является бывшим агентом КГБ и близким соратником президента Путина", - говорится в статье.

"Пау утверждает, что близкий друг Зумы связался с аэропортом, чтобы добиться выдачи груза самолета, после чего Сиябонга Квеле, министр госбезопасности, сказал, что его содержимое было делом государственной безопасности и конфисковал его", - передает автор.

"В самолете также было много наличных. Очень много", - рассказал Пау источник в налоговой службе ЮАР.

Несколькими месяцами позднее российский бизнесмен посетил Зуму в его загородном доме и подарил ему передвижную медицинскую клинику, которая была в самолете, информирует газета.

"Связи Зумы и российского государства привлекают пристальное внимание, так как считается, что он лично достиг договоренностей о строительстве до восьми АЭС для замены устаревающих угольных электростанций ЮАР в ходе ряда поездок в Россию и встреч с президентом Путиным в 2010 году, - добавляет журналистка. - Ряд министров, попытавшихся заблокировать планы, которые, по словам оппозиционных партий и экономистов, должны быть заменены на возобновляемые источники энергии, подверглись по указу Зумы кадровым перестановкам".