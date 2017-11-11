У Порошенко хотят отнять власть

Партия «Народный фронт» предлагает провести в Украине конституционную реформу, которая ограничит полномочия президента страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко, передает телеканал «112 Украина».

Парламентарий напомнил, что сейчас украинский лидер сам назначает губернаторов, глав районных государственных администраций, двух министров, а также принимает участие в создании многих конституционных органов.

«Мы считаем, что это слишком большие полномочия для президента, и они мешают развитию нашей страны, потому что создают конфликт между исполнительной властью и президентской вертикалью», — сказал он.