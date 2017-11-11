Подписаться на уведомления
 

У Порошенко хотят отнять власть

 

Партия «Народный фронт» предлагает провести в Украине конституционную реформу, которая ограничит полномочия президента страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко, передает телеканал «112 Украина».

Парламентарий напомнил, что сейчас украинский лидер сам назначает губернаторов, глав районных государственных администраций, двух министров, а также принимает участие в создании многих конституционных органов.

«Мы считаем, что это слишком большие полномочия для президента, и они мешают развитию нашей страны, потому что создают конфликт между исполнительной властью и президентской вертикалью», — сказал он.

1827 просмотров


Старости
Жертвы напали и заплевали Эльдара Махмудова
Жертвы напали и заплевали Эльдара Махмудова видео
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
12 Ноя 15° / 9°
13 Ноя 16° / 11°
14 Ноя 17° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Древнейший брачный контракт найден в Турции
Бразилию охватили тюремные бунты
Россия продолжает бомбить сирийский Идлиб
Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым
Бои на границе Египта с Ливией
У Порошенко хотят отнять власть
Президенту Зуме послали самолет, полный денег
Собчак освистали на митинге
В Португалии поймали доисторическую акулу
Иран создает военную базу в Сирии
Президент Ливана: «Премьер Саад Харири был похищен»
Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт
Евросоюз приветствует возобновление переговоров по Карабаху
Трамп рассказал об оскорбленном Путине
СГБ захватила наркоторговца и вызволила его сестру из Ирана фото
Невстреча Путина и Трампа. Россия для Вашингтона – второразрядная страна наши заметки
Юрий Лужков: «Тельман Исмаилов не способен на убийства»
Трамп: Россия все еще «потакает КНДР»
В море пропали бакинские рыбаки
В Баку пытались ввезти крупную партию бриллиантов
Путин рассказал о беседе с Трампом
В центре Баку горит жилой дом
В Баку сносят дом с жильцами видео
В Баку будет пасмурно
Израильские военные сбили российский беспилотник
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться