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Россия продолжает бомбить сирийский Идлиб

 

Сирийскую провинцию Идлиб продолжают атаковать с воздуха истребители ВКС России. В результате последнего авиаудара в районе Теменийе погибли 2 человека, в том числе ребенок, передает «Анадолу» со ссылкой на представителя сил гражданской обороны Мусифа аль-Сабира.

По его словам, еще шесть человек получили ранения.

Отмечается, что удар был нанесен с применением кассетных бомб.

Напомним, договоренность о перемирии в Сирии вступила в силу в 00:00 30 декабря 2016 года. Гарантами соглашения выступили Турция и Россия.

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