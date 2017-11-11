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Бразилию охватили тюремные бунты

 

Заключенные по меньшей мере 34 тюрем, расположенных в семи регионах Бразилии, участвовали в бунтах или объявляли голодовки за последние два дня, передает ТАСС со ссылкой на газету Estado de S. Paulo.

В большинстве случаев ситуацию уже удалось взять под контроль. Наиболее серьезные беспорядки произошли в тюрьме муниципалитета Каскавел в южном штате Парана - там при подавлении бунта погибли двое заключенных. Мятеж продолжался более 40 часов, за это время его участники успели взять в заложники своих охранников. Сейчас они освобождены.

По мнению издания, речь идет о скоординированной акции, которую устроили главари организованных преступных группировок. При этом, как отмечает газета, сами заключенные утверждают, что с помощью различных форм протеста борются за улучшение условий содержания.

Начало 2017 года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии. Одно из самых масштабных в истории южноамериканской страны восстаний в исправительном учреждении произошло 1 января в городе Манаус (штат Амазонас). В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния враждующих преступных банд, погибли 56 человек.

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