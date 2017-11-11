Подписаться на уведомления
 

Древнейший брачный контракт найден в Турции

 

Глиняную табличку с условиями брачного договора нашли в центральной провинции Кайсери, передает Моя планета. 

Разобравшись в символах, которым более 4000 лет, археологи нашли упоминания бесплодия.

Ассирийский брачный контракт начертан клинописью, одной из самых ранних форм письма. Соглашение предписывает, что если пара не в состоянии завести ребенка через два года после брака, то должно использовать женщину-рабыню в качестве суррогатной матери.

«Рабыня будет освобождена после рождения первого мальчика», — говорится на табличке, которую теперь выставляют в Стамбульском археологическом музее как самое раннее известное упоминание о бесплодии.

114 просмотров


Старости
Жертвы напали и заплевали Эльдара Махмудова
Жертвы напали и заплевали Эльдара Махмудова видео
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
12 Ноя 15° / 9°
13 Ноя 16° / 11°
14 Ноя 17° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Древнейший брачный контракт найден в Турции
Бразилию охватили тюремные бунты
Россия продолжает бомбить сирийский Идлиб
Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым
Бои на границе Египта с Ливией
У Порошенко хотят отнять власть
Президенту Зуме послали самолет, полный денег
Собчак освистали на митинге
В Португалии поймали доисторическую акулу
Иран создает военную базу в Сирии
Президент Ливана: «Премьер Саад Харири был похищен»
Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт
Евросоюз приветствует возобновление переговоров по Карабаху
Трамп рассказал об оскорбленном Путине
СГБ захватила наркоторговца и вызволила его сестру из Ирана фото
Невстреча Путина и Трампа. Россия для Вашингтона – второразрядная страна наши заметки
Юрий Лужков: «Тельман Исмаилов не способен на убийства»
Трамп: Россия все еще «потакает КНДР»
В море пропали бакинские рыбаки
В Баку пытались ввезти крупную партию бриллиантов
Путин рассказал о беседе с Трампом
В центре Баку горит жилой дом
В Баку сносят дом с жильцами видео
В Баку будет пасмурно
Израильские военные сбили российский беспилотник
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться