Древнейший брачный контракт найден в Турции

Глиняную табличку с условиями брачного договора нашли в центральной провинции Кайсери, передает Моя планета.

Разобравшись в символах, которым более 4000 лет, археологи нашли упоминания бесплодия.

Ассирийский брачный контракт начертан клинописью, одной из самых ранних форм письма. Соглашение предписывает, что если пара не в состоянии завести ребенка через два года после брака, то должно использовать женщину-рабыню в качестве суррогатной матери.

«Рабыня будет освобождена после рождения первого мальчика», — говорится на табличке, которую теперь выставляют в Стамбульском археологическом музее как самое раннее известное упоминание о бесплодии.