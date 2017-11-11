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Саудовская Аравия приостановила подачу нефти в Бахрейн

 

Саудовская Аравия временно остановила работу нефтепровода в Бахрейн из-за его подрыва и усилила безопасность на нефтяных объектах в стране, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на минэнерго королевства.

МВД Бахрейна сообщило ранее, что нефтепровод из Саудовской Аравии был подорван в пятницу в результате "экстремистских действий". Силам гражданской обороны удалось быстро потушить возникший на нефтепроводе пожар, никто не пострадал. Полиция начала расследование инцидента.

Саудовское министерство в заявлении в субботу осудило нападение и выразило поддержку бахрейнским коллегам. Как отметил канал, министерство заявило, что безопасность на саудовских нефтяных объектах выведена на "высшие уровни".

Временное прекращение подачи саудовской сырой нефти в Бахрейн также подтвердила саудовская компания Saudi Aramco.

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