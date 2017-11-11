В Ираке нашли массовое захоронение

Иракские силовики обнаружили массовое захоронение по меньшей мере 400 жертв террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в северной провинции Киркук, передает РИА Новости со ссылкой на иорданское новостное агентство Petra.
Как сообщил агентству подполковник полиции Киркука Джамиль Аль-Джабури, иракские войска нашли массовое захоронение на бывшей базе военных США возле города Киркук.
По словам Аль-Джабури, в могиле могут быть похоронены около 400 человек, казненных ИГ, многие из которых – молодые и пожилые мужчины. Возможное время захоронения и название базы не сообщаются.