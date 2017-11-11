Тысячи людей в Барселоне требуют освободить лидеров Каталонии

Митинг с требованием освободить десять политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии, проходит в настоящее время в Барселоне.

Организаторами выступили националистические движения "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, чьи лидеры - Жорди Санчес и Жорди Куишар - задержаны в связи с обвинениями в мятеже.

Помимо них судебным решением – до рассмотрения дел по существу – задержаны восемь бывших членов Женералитета (орган исполнительной власти Каталонии), включая экс-заместителя председателя каталонского правительства Ориола Жункераса.