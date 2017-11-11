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Иракская армия добивает ИГИЛ

 

Иракские военные полностью освободили от боевиков ИГ район Румана и девять деревень на западе страны вблизи границы с Сирией и вплотную подошли к сирийской границе, сообщило командование армии.

Военные начали в субботу наступление на район Румана, а также на город Рава – последний оплот ИГ в стране.

"Воинские подразделения… и народное ополчение пересекли Евфрат и установили контроль над мостом Румана, освободив район  полностью", — говорится в заявлении командующего операцией Абдель-Амира Яраллы, отметившего также, что помимо района Румана были освобождены еще девять деревень.

Как утверждается в его заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook, "подразделения подошли к сирийско-иракской границе и продолжают свое продвижение".

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