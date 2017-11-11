Турецкое правительство предлагало 15 млн долларов экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну за помощь в экстрадиции лидера нурсистов Фетхуллаха Гюлена из Соединенных Штатов в Турцию, утверждает The Wall Street Journal.

По информации издания, представители Анкары встречались с Флинном в декабре прошлого года. В ходе встречи обсуждался, в частности, план, согласно которому Гюлена, проживающего в эмиграции в Пенсильвании, насильно доставили бы на частном самолете в Турцию.

По данным газеты, эта история стала предметом расследования со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера. Флинн покинул пост в администрации Трампа после того, как ненадлежащим образом отчитался о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В центре расследования Мюллера - предполагаемое влияние России на ход предвыборной кампании в США.

WSJ подчеркивает, что нет свидетельств того, что экс-советник Трампа получил от Анкары какие-либо деньги. Адвокаты Майкла Флинна назвали сведения, приведенные в статье WSJ, "возмутительными" и "ложными".

Власти Турции считают Фетхуллаха Гюлена главным организатором попытки госпереворота в стране в июле 2016 года и начиная с прошлого года безуспешно пытаются добиться от Вашингтона его экстрадиции. После провала путча в Турции были уволены и арестованы десятки тысяч человек, в том числе сотрудники образовательных учреждений, которые были связаны с организацией Гюлена.