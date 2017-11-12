Число жертв домогательств Кевина Спейси растет

Число заявивших о домогательствах к ним американского артиста Кевина Спейси достигло 15-ти. Последним, кто публично обвинил в этом кинозвезду, стал актер Энди Хольцман, сообщает USA Today.

По словам Хольцмана, инцидент произошел в 1981 году, когда он работал на театральном фестивале в Нью-Йорке. Ему было 27 лет, Спейси - на пять лет меньше, но он уже входил в популярность. Опасаясь увольнения, Хольцман не стал сообщать о случившемся в полицию.

На сегодняшний день это - самый хронологически ранний случай любовных приставаний Кевина Спейси.