В Барселоне митингуют 750 тысяч сторонников независимоcти Каталонии

Около 750 тысяч человек, по данным городской гвардии (полиция Барселоны), приняли участие в акции протеста с требованием освободить политиков, взятых под стражу в связи с провозглашением Каталонией независимости.

Одну из колонн, выступающую под лозунгом "Свобода политическим заключенным!", возглавили родственники задержанных, в том числе несколько несовершеннолетних. Вторая колонна, лозунг кторой - "Мы - республика!", составлена представителями и сторонниками общественных объединений, которые поддерживают независимость автономного сообщества: "Каталонская европейская демократическая партия", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства".

Акцию также поддержало каталонское отделение партии Podemos – En Comu Podem, которая выступает против независимости Каталонии, но за право автономного сообщества провести референдум о независимости.