Киев обвинил Россию в перекраске войск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной и пытается «перекрасить» их под миротворцев ООН. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«Все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать к границам Украины, под миротворческие будут напрасными», — сказал он.

Свои предположения Турчинов объяснил вероятным принятием закона о реинтеграции Донбасса, который «не позволит России реализовать свои замыслы». Других доказательств секретарь СНБО не привел.