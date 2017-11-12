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Теперь Дунья Миятович хвалит свободу слова в Азербайджане

 

В столице Словении Любляне прошел 96-й семинар Парламентской Ассамблеи НАТО Роуз-Роут. Принимавшая участие в мероприятии депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы заявила Report, что бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, международной эксперт по СМИ и правам человека Дунья Миятович выступила на семинаре с презентацией на тему "Вызовы независимых СМИ на Западных Балканах".

Бывший специальный представитель ОБСЕ, которая ранее неоднократно критиковала  ситуацию со свободой слова в Азербайджане,  неожиданно выступила с противоположным заявлением.

"Проводя мониторинг в Азербайджане, я с легкостью смогла встретиться с официальными лицами правительства, провела обсуждения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев внимательно относился к проблемам, связанным с правами человека и нынешним состоянием свободной прессы. Благодаря этому в Азербайджане мы без всяких ограничений проводили мониторинг даже в местах лишения свободы. Находясь в Баку, нам удалось встретиться с помощником президента по общественно-политическим вопросам Али Гасановым и в спокойной обстановке обсудить состояние и проблемы свободы прессы в Азербайджане. Тем самым мы увидели, что, действительно, руководство Азербайджана, официальные лица правительства очень чутко относятся к свободе СМИ и правам человека", - сказала Дунья Миятович.

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