Подписаться на уведомления
 

Высокопоставленные армяне снова едут в Баку

Автор: Отдел информации 

В Баку прибудет еще одна армянская делегация. В марте 2018 года для участия в заседании комиссии ПАСЕ по миграции и беженцам в Баку планируется приезд руководителя армянской делегации в ПАСЕ и вице-спикера Национального собрания Арпине Ованнисян, а также председателя постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Наиры Зограбян, пишет газета «Жаманак».

Отметим, Зограбян известна как ярая ненавистница Азербайджана, и не раз на заседаниях ПАСЕ провоцировала азербайджанскую сторону на конфликт.

Напомним, в сентябре в Баку побывали руководитель делегации Национального собрания Армении в Парламентской ассамблее Евронест, член Республиканской фракции Армен Ашотян и депутат, член фракции «Елк» Мане Тандилян. Они приняли участие в форуме, организованном комиссией по социальным, образовательным и культурным вопросам ПА Евронест. Мероприятие было посвящено вопросам здоровья женщин и стимулирования гендерного равенства.

777 просмотров


Старости
Между Арменией и Турцией чуть не началась война
Между Арменией и Турцией чуть не началась война Из-за розыгрыша журналиста
Наша погода
Сегодня 14° / 10°
13 Ноя 17° / 11°
14 Ноя 17° / 13°
15 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Высокопоставленные армяне снова едут в Баку
Теперь Дунья Миятович хвалит свободу слова в Азербайджане
Киев уличил Россию в перекраске войск
Ирак потерял из-за ИГИЛ 100 миллиардов
В Барселоне митингуют 750 тысяч сторонников независимоcти Каталонии
Латвия заметила у своих границ российские истребители
Число жертв домогательств Кевина Спейси растет
15 миллионов долларов за похищение Гюлена новый скандал в США
Иракская армия добивает ИГИЛ
Тысячи людей в Барселоне требуют освободить лидеров Каталонии
В Ираке нашли массовое захоронение
Турция купила у России С-400
Саудовская Аравия приостановила подачу нефти в Бахрейн
Древнейший брачный контракт найден в Турции
Бразилию охватили тюремные бунты
Россия продолжает бомбить сирийский Идлиб
Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым
Бои на границе Египта с Ливией
У Порошенко хотят отнять власть
Президенту Зуме послали самолет, полный денег
Собчак освистали на митинге
В Португалии поймали доисторическую акулу
Иран создает военную базу в Сирии
Президент Ливана: «Премьер Саад Харири был похищен»
Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться