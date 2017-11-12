Высокопоставленные армяне снова едут в Баку

В Баку прибудет еще одна армянская делегация. В марте 2018 года для участия в заседании комиссии ПАСЕ по миграции и беженцам в Баку планируется приезд руководителя армянской делегации в ПАСЕ и вице-спикера Национального собрания Арпине Ованнисян, а также председателя постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Наиры Зограбян, пишет газета «Жаманак».

Отметим, Зограбян известна как ярая ненавистница Азербайджана, и не раз на заседаниях ПАСЕ провоцировала азербайджанскую сторону на конфликт.

Напомним, в сентябре в Баку побывали руководитель делегации Национального собрания Армении в Парламентской ассамблее Евронест, член Республиканской фракции Армен Ашотян и депутат, член фракции «Елк» Мане Тандилян. Они приняли участие в форуме, организованном комиссией по социальным, образовательным и культурным вопросам ПА Евронест. Мероприятие было посвящено вопросам здоровья женщин и стимулирования гендерного равенства.